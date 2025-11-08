Alertan sobre estafas en nombre del Hospital Pirovano (audio)

8 noviembre, 2025 0

Las estafas telefónicas van mutando de modalidad tratando siempre de sorprender en su buena fe a personas vulnerables. En este caso se hizo público un intento de cometer el delito mencionando organismos oficiales y el Hospital Pirovano.

La logística con la que se manejan estos delincuentes, generalmente desde establecimientos penitenciarios hace que, hasta cierto punto, sean convincentes en su accionar, la idea de informar estas cuestiones tiene que ver con la prevención y el estar alerta para no caer en situaciones desagradables.

