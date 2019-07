Allanamiento en Claromecó: mujer desmiente que venda y consuma drogas delante de su hijo

Luego de que ayer martes la policía de Claromecó realizara un allanamiento en la calle 23 entre 28 y 30, en el marco de una causa por tenencia y comercialización de estupefacientes, la propietaria de la casa, Daiana Mansilla, acudió a LU 24 para desmentir que venda y consuma drogas delante de su hijo de 7 años.



Aseguró que su ex pareja y ex suegra, a quienes denunció por violencia familiar y de género, la “ensuciaron injustamente”. También que la droga que la policía encontró era para consumo personal y que dos de los cuatro teléfonos secuestrados eran de juguete de su hijo.

“Tengo videos que el padre extorsionó a mi nene para ver si yo me puse en pareja, desde ese punto empezó a empeorar, porque desde que me puse en pareja el padre de mi hijo empezó con la amenazas de que iba a venir a matar a mi pareja actual y que se iba a matar él, toda una secuencia de celos enfermizos. De ahí empezó todo el quilombo que me empezaron a molestar”, contó Daiana a nuestra emisora.

Además declaró: “Quiero saber de dónde sacaron las pruebas de que yo vendía estupefacientes, si yo vendía o consumía, qué pruebas tienen ellos para haber entrado en mi casa. Estoy segura de que no tienen pruebas, y si me encontraron algo es para consumo personal y ni siquiera era algo para vender”.

También mencionó que este mes no pudo pagar el alquiler de la casa y que debe 5 meses de luz: “Si yo estuviese vendiendo drogas hubiese pagado el mes de alquiler, debo 5 meses de luz, tengo cuentas que no puedo ni pagar, apenas le puedo dar de comer a mi hijo y apenas puedo llegar a juntar la plata del alquiler, porque el padre no me pasa ni un peso por el nene”.