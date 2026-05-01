Allanan en Mar del Plata por robo en De La Garma

1 mayo, 2026 145

Un allanamiento en Mar del Plata, por un robo perpetrado a una vecina de la localidad de De La Garma, es investigado en relación con hechos de similares características ocurridos en distintas jurisdicciones.

Por tal motivo, colaboraron en el mismo la SubDDI Tres Arroyos, Lobería y el destacamento de Policía De La Garma, además de DDI y GAD Mar del Plata, CPR Lobería y CPR Balcarce.

En el allanamiento se secuestraron elementos probatorios y de interés en la investigación principal, y se lograron recolectar elementos de prueba para el avance de la investigación local, tendiente a lograr la individualización de los autores y el esclarecimiento de los hechos.

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