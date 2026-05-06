Allanamiento en Tornquist por distribución de material de abuso infantil

6 mayo, 2026 0

Un expediente se inició en junio de 2024 tras recibirse un alerta de NCMEC National Center for Missing & Exploited Children), en el cual se informaba que un usuario determinado compartió un video con contenido de explotación sexual infantil a través de la red social Facebook.

En el marco de una investigación realizada por la UFIJ N° 20, a cargo del fiscal Rodolfo De Lucia, el Juzgado Garantías N.º 3 ordenó el allanamiento y secuestro de material probatorio en torno a una causa por producción de material de abuso sexual infantil.

En el video se observa a una niña, menor de 13 años, siendo sometida por un adulto de sexo masculino por lo que se activaron los dispositivos de alerta y se registró el incidente.

Esa información fue remitida a la fiscalía con jurisdicción en el lugar, para que lleve a cabo las tareas investigativas.

Personal de Cibercrimen Región interior Sur concretó el procedimiento en calle Italia al 700 de aquella localidad, en busca de elementos de interés para la investigación. En ese sentido, se logró el secuestro de dos teléfonos celulares que serán peritados.

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