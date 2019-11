Allanamiento en una vivienda de León 1541

Esta tarde se produjo un registro domiciliario en una vivienda de León 1541. La orden estuvo autorizada por el Dr. Carlos Facundo Lemble, agente fiscal de la UFIJ N°13, en una causa que se investiga un hurto de autopartes de una motocicleta marca Zanella, entre otros elementos.

Al momento del allanamiento se encontraba en el lugar Milagros Mendoza, quien se comunicó con LU 24 para dar su versión de los hechos.



“Buscaban repuestos de motos, supuestamente el milico que vino a mi casa me dijo que no me iba hacer la orden de allanamiento si yo le conseguía las cosas. Yo se las conseguí a las cosas y me la hizo igual, me revolvieron todo y me rompieron todo y no encontraron nada, solamente se llevaron una llave sueca”, dijo.

“Mi hermano habló con el chico que había afanado la moto, para que recupere las cosas y nosotros fuimos y la recuperamos con el hombre y al final y no pasó nada”, agregó.