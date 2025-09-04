Allanamiento por venta de drogas: Secuestraron fuerte suma de dinero, estupefacientes y celulares

De acuerdo a información emitida en un parte de prensa policial oficial, esta mañana se desarrolló un importante operativo antidrogas en el marco de una investigación por comercialización de estupefacientes en nuestra ciudad.

Efectivos de la Sub-Delegación Departamental de Investigaciones del Tráfico de Drogas Ilícitas, con la colaboración de la Policía Comunal, el Escuadrón de Caballería local y el grupo de Fuerzas Especiales GAD de Bahía Blanca, llevaron adelante un registro domiciliario en una vivienda ubicada sobre calle Mar del Plata, entre las numeraciones 400 y 500. Durante el allanamiento, los investigadores procedieron al secuestro de estupefacientes, varios teléfonos celulares y una importante suma de dinero en efectivo, elementos que serán incorporados a la causa como prueba del ilícito investigado.

Asimismo, los moradores de la vivienda fueron puestos a disposición de la Justicia, la cual definirá, en definitiva, la situación procesal de los encausados, en el marco de las actuaciones que lleva adelante la Fiscalía interviniente.

El procedimiento se concretó a partir de una orden judicial emanada por el Juzgado de Garantías a cargo de la Dra. Fabiana Brandolín, a solicitud de la UFIJ N° 17 del Departamento Judicial de Bahía Blanca, a cargo del Dr. Gabriel Lopazzo.

Este procedimiento se enmarca en las políticas de prevención e investigación del narcotráfico que se llevan adelante en la región, con el objetivo de desarticular puntos de venta de drogas y reducir el impacto del delito en los barrios de la ciudad.

Desde la fuerza se destacó la articulación operativa lograda entre las distintas dependencias policiales, así como también el apoyo brindado por la Secretaría de Seguridad de la Municipalidad de Tres Arroyos, que acompañó y respaldó el accionar de los equipos en el terreno.

