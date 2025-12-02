Allanamiento: Robaron un auto en Mar del Plata y lo secuestraron en Tres Arroyos

2 diciembre, 2025 0

Esta tarde se llevó adelante un allanamiento en un domicilio de nuestra ciudad con el objetivo de recuperar un automóvil que había sido sustraído en Mar del Plata.

El vehículo en cuestión se hallaba en un garage donde la propietaria del lugar nada tendría que ver con la cuestión que se investiga.

La Policía de Mar del Plata trabajó haciendo las pesquisas necesarias para dar con el paradero del rodado, y en colaboración con sus pares locales, llevaron adelante la diligencia judicial que se concretó en la fecha.

Volver