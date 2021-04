Allanamiento y un detenido por el robo a “La Española”

29 abril, 2021

Este jueves por la tarde se llevó a cabo un allanamiento en una vivienda del Barrio Ranchos de la Virgen de Luján por el robo al comercio “La Española”, ubicado en Emilio de la Calle 1640.



El registro domicilio se efectuó en Blanco Encalada y 1° de Mayo, a metros del lugar del robo, y al momento en que se presentaron los efectivos policiales un hombre intentó huir por una ventana, por lo que fue capturado rápidamente ya que los uniformados tenían la orden de detención de parte de la Justicia. Según se supo de fuentes policiales se trataría de Moisés Gorostegui.

En el lugar se secuestraron joyas, plata en cambio y ropa con sangre, un jean y pañuelos grandes. No había dólares, ni euros.

El robo a “La Española” ocurrió ayer por la mañana cuando dos delincuentes armados se llevaron 52.000 euros y 1000 dólares del domicilio particular de Ruben Stadelman y su esposa, Eva Maria Martin Porra, quienes fueron además golpeados y maniatados.

Trabajó en el lugar la Sub DDI y Policía Comunal.

