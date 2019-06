Allanamientos en Bahía Blanca por el secuestro de armas más importante de la historia del país

Al menos tres allanamientos hubo este miércoles en Bahía Blanca y en otras localidades de Argentina como parte de una investigación de tráfico de armas que involucra también procedimientos simultáneos en Estados Unidos y España.



Todo fue en el marco de más de "52 procedimientos que permitieron el secuestro de armas más importante de la historia", dijo la ministra de Seguridad de la Nación, Patricia Bullrich.

Fuentes oficiales indicaron que se trata de una causa de contrabando que se venía investigando desde octubre del año pasado y que permitió que se incauten más de 1.200 armas, municiones y explosivos.

“Salían de Estados Unidos y otras de Europa. Por eso el nombre de [Operación] Palak, porque es un barco de origen portugués que traía partes de armas. Acá estamos hablando de unas mil armas que se armaban aquí, en la Argentina”, explicó Bullrich.

Y agregó: "Tenemos un arsenal en Buenos Aires, otro en Río Negro y otro en Córdoba. Todas estas armas conformaban una triangulación: de Estados Unidos y de Europa a la Argentina, donde se armaban y se enviaban a Pedro Juan Caballero, Paraguay, para enviarlas a Brasil”.

En total quedaron detenidas al menos 17 personas entre Bahía Blanca, Buenos Aires, Santiago del Estero, Santa Fe, Córdoba y Río Negro.

Esta mañana, el jefe de la Región V de Gendarmería, Manuel Caraballo, se limitó a informar a los medios bahienses que en esa ciudad hubo detenidos, aunque no estaba autorizado a dar más detalles.

Uno de los procedimientos tuvo lugar en los fondos del inmueble de Castelli al 300, en cuyo frente funciona un consultorio odontológico.

En este caso se dio una situación particular, porque los gendarmes apostados en la puerta tuvieron que comunicarle a los pacientes que llegaban al consultorio que los turnos estaban momentáneamente suspendidos, producto de la diligencia judicial.

Otro operativo fue en Clegg al 600, mientras que todavía no hay precisiones sobre el tercero.

Solo en Bahía se habrían secuestrado entre 40 y 50 armas de grueso calibre, aunque a nivel nacional aseguran que el arsenal detectado es "nunca visto".

Mañana visitará Bahía Blanca el secretario de Seguridad del Ministerio de Seguridad, Eugenio Burzaco, para dar detalles sobre los allanamientos.

Fuente: La Nueva.