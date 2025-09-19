Allanamientos en Monte Hermoso: Tres personas detenidas y cocaína secuestrada

En el marco de dos investigaciones llevadas adelante por la UFIJ N° 19 de Estupefacientes, personal de la Delegación Departamental de Investigaciones del Tráfico de Drogas Ilícitas de Bahía Blanca realizó este jueves por la noche dos allanamientos en Monte Hermoso, que concluyeron con una detención, dos aprehensiones y el secuestro de droga y diversos elementos de interés para la causa.

Los operativos, que se concretaron cerca de las 20:30 horas del jueves, contaron con la colaboración de la Policía de Establecimientos Navales, la Brigada de Explosivos, la Estación de Policía Comunal de Monte Hermoso y la Secretaría de Seguridad Ciudadana del municipio.

Los resultados

En una vivienda del barrio Villa Esperanza se secuestraron 53,4 gramos de cocaína fraccionada en 11 envoltorios, una balanza de precisión, seis teléfonos celulares, dinero en efectivo ($193.000 y 7.000 guaraníes), además de recortes de nylon. Allí fueron aprehendidas Reynalda Villalba (58), conocida como “La Reina”, y Daiana Micaela Villalba (20).

En otra casa, ubicada en el barrio Abraham, fue detenido Luciano David López (36), donde también se incautaron elementos vinculados a la investigación.

Próximas instancias

Los tres involucrados quedaron a disposición de la Justicia y deberán prestar declaración indagatoria ante el fiscal Del Cero en el transcurso de este viernes al mediodía.

