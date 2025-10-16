Allanamientos en Tres Arroyos y Claromecó: Un preso, secuestro de drogas y armas

16 octubre, 2025 0

Luego de tres allanamientos simultáneos, esta madrugada en la ciudad y Claromecó, la Policía secuestró drogas, armas y elementos de interés para los procedimientos, además de poner presa a un sujeto por tenencia de estupefacientes con fines de comercialización.

Los procedimientos se concretaron en dos viviendas de la ciudad de Tres Arroyos, ubicadas en Av. Ameghino al 500 y Av. Olivero Duggan al 600, y en una tercera finca de la localidad de Claromecó, sobre calle 21 al 1900. Las medidas judiciales fueron el resultado de una investigación minuciosa, llevada adelante por la fiscalía interviniente y ejecutada por el personal de Drogas Ilícitas de Tres Arroyos, orientada a desarticular distintos focos de venta y distribución de sustancias prohibidas.

Durante los registros domiciliarios se logró el secuestro de cocaína fraccionada y lista para su distribución, marihuana, tres balanzas de precisión, elementos de corte, un revólver calibre .32, una carabina calibre .22, munición de ambos calibres, 6 teléfonos celulares y dinero en efectivo. Todos estos elementos fueron puestos a disposición de la justicia como pruebas de interés para el avance de la causa.

A raíz de los resultados obtenidos, la Fiscalía interviniente dispuso la aprehensión de un hombre identificado como Sergio Valdez, quien quedó imputado por el delito de ‘tenencia de estupefacientes con fines de comercialización’, mientras se continúa con las tareas investigativas para esclarecer la totalidad de los hechos y posibles vinculaciones.

Las diligencias judiciales fueron llevadas a cabo por personal de la Subdelegación Departamental de Investigaciones del Tráfico de Drogas Ilícitas Tres Arroyos, en forma conjunta con sus pares de la Delegación Bahía Blanca y con la colaboración de la Policía de Seguridad Comunal Tres Arroyos, Escuadrón de Caballería Tres Arroyos y G.A.D de Necochea, dispuestas por el Juzgado de Garantías N.º 1, subrogado por la Dra. Agustina Cedeira, a solicitud de la UFIJ N.º 13 bajo la dirección del Dr. Carlos Facundo Lemble.

Cabe destacar la articulación y apoyo constante de la Secretaría de Seguridad del Municipio de Tres Arroyos, que facilitó los recursos logísticos y coordinativos necesarios para el éxito del operativo, en el marco de las políticas públicas de prevención y lucha contra el narcotráfico impulsadas a nivel local y provincial.

Volver