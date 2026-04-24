Allanamientos múltiples y detenidos por venta de drogas en Quequén

24 abril, 2026 0

Tres allanamientos fueron concretados por la Delegación Departamental de Investigaciones del Tráfico de Drogas Ilícitas Necochea en la vecina localidad. Los mismos tuvieron lugar sobre una serie de domicilios en la zona comprendida en calle 540 desde 523 a 527, sector próximo a las vías del ferrocarril, donde se realizaban las maniobras de venta.

La investigación llevada adelante por algunos meses contó con valiosa prueba documental, imágenes y videos de las maniobras ilícitas.

Durante la ejecución simultánea de las órdenes libradas por el Juzgado de Garantías nro 1, se logró la aprehensión de dos masculinos vinculados a la causa que se investiga.

En el lugar fueron secuestrados estupefacientes (cocaína y marihuana), elementos utilizados para su fraccionamiento, además de dinero, telefonía celular y un arma de fuego tipo revólver calibre 38 con su respectiva carga.

Ambos sujetos en la fecha fueron notificados de su detención luego de prestar declaración indagatoria en sede de la Fiscalía 30 a cargo del Dr. Carlos Larrarte, bajo los delitos de Tenencia de estupefacientes con fines de comercialización además de tenencia ilegal de arma de guerra respecto uno de ellos.

Los procedimientos se realizaron de manera simultánea y organizada, con la participación del personal de la especialidad de la Delegación de Drogas Ilícitas, junto con el GAD y el Cuerpo de Caballería Necochea como así personal Departamental de seguridad de esa ciudad.

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