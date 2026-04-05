Allanamientos policiales: Secuestran auto, plantas de marihuana y recuperan celular

5 abril, 2026 0

Tras la denuncia por la sustracción de diversos elementos, entre ellos un celular marca Xiaomi, del interior de un rodado estacionado en la vía pública, fue que el geolocalizador del teléfono permitió establecer el lugar donde se encontraba.

En ese marco fue que personal policial reunió los datos necesarios para solicitar el correspondiente registro domiciliario que fue otorgado por la UFIJ Nº16 de nuestra ciudad, y llevado a cabo en una vivienda de calle Tucumán al 100 donde se recuperó el celular Xiaomi y se secuestró otro marca Motorola propiedad de quién habitaba la casa.

Concretada la diligencia judicial se supo además que del robo habían participado un adulto y dos menores, por lo que se informó a la UFIJ N° 4 del Fuero de Responsabilidad Penal Juvenil, a cargo de la fiscal Marina Vizzolini, desde donde se ordenaron otros dos allanamientos.

Se registró una casa de calle Reina Margarita al 900 donde se incautó otro teléfono celular y un automóvil Citroën C4 el cual habría sido utilizado para perpetrar el robo en la camioneta Chevrolet estacionada en calle Garibaldi al 800. Además, en la requisa fueron secuestradas 4 plantas de marihuana, abriendo una causa paralela por infracción a la Ley de drogas.

Finalmente, en una vivienda de calle Godoy Cruz Bis al 300 no hubo resultados de interés para la diligencia judicial ordenada.

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