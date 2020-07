Allanamientos por robo en La Madrid: desmienten a policía y piden que se aclare todo

10 julio, 2020 Leido: 643

Personas que residen en los domicilios allanados, durante el mes de abril y el sábado 4 de julio último, en el marco de la investigación por el robo del que fue víctima un productor agropecuario de General La Madrid, desmienten a la policía y piden que se aclare todo. Asimismo presentaron comprobantes y documentación para justificar la procedencia del dinero, GPS y una computadora secuestrada.

En diálogo con LU 24, manifestaron que tienen miedo (pidieron reserva de identidad) y explicaron: “mi papá trabajó en ese campo. El día del robo lo ataron a él y se llevaron al dueño, al que supuestamente le habían robado 500 mil pesos, según me dijo a mí. Mi papá estuvo demorado y lo liberaron y se vino para Tres Arroyos. Eso fue un viernes y el sábado hicieron un allanamiento y se llevaron plata de la señora, un retroactivo de la jubilación con ticket y todo, y los teléfonos móviles que había en ese momento. Rompieron las cosas, hicieron daños”.

Además, sostienen que “el dueño del campo apunta contra todos los que trabajan ahí” como sospechosos del robo.

A su vez, comentaron que en el segundo allanamiento involucraron en el ilícito a un joven, que ahora tiene 18 años, y que en el momento en que se cometió, hace dos meses, era menor (17). “No tenía licencia de conducir y dicen que era transportista. Imposible porque para esa fecha del ilícito se encontraban todas las rutas cercadas por la pandemia. Es imposible que un menor circule por las rutas”, expresan. Y agregaron que en ese domicilio “se secuestran 30.800 pesos, que fueron extraídos del Banco Provincia y tengo los tickets de los días 1, 2 y 3 de julio, y el 4 se realizó el allanamiento”. “Son comprobantes de haberes y de mi aguinaldo. Yo quedo filmada por todas las cámaras del banco extrayendo el dinero que es mío. En mi domicilio se buscaba un millón de pesos y dólares, los cuales no secuestran porque no los tengo. También se llevaron un GPS y una computadora del programa Conectar Igualdad de los que tengo comprobantes, todo es legal. Yo curso en el Instituto 33”, explicó la madre del joven al que involucran. Asimismo, aclaró que “él nunca trabajó en ese campo de La Madrid y ni lo conoce al dueño. Nunca entró a la comisaría, es un chico que no tiene antecedentes”.

Finalmente, el padre del joven expresó que la policía “cuando hace un allanamiento agarran la plata y la ponen en la mesa para salir en la foto, como que son súper policías. Te sacan la plata que nosotros estamos trabajando y les mostramos los tickets. Ellos lo que quieren es sacar la foto, acomodan los billetes. Los teléfonos son viejos que no tienen batería. Es todo rarísimo, es todo mentira. Tengo los audios del dueño del campo que le robaron medio millón, después dicen que buscan un millón, y luego un millón y medio de pesos y dólares”.

“A nosotros esto nos perjudica. Queremos que nos den una mano, nos sacan todo, no sabemos ni quién es el juez. No muestran nada para allanarnos. Nos sacan nuestra plata del sueldo. Están errados y venían sin barbijos, o los tenían en la pera. Es una locura. Pareciera que supieran el día en que cobramos. Tenemos miedo”, concluyeron.

Volver