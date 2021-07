Allanamientos: Rodriguez no denunció el faltante de dinero

1 julio, 2021 Leido: 672

El fiscal Gabriel Lopazzo indicó que el ciudadano que ayer hizo público a través de LU24 un faltante de dinero en el allanamiento de calle Laprida, hasta el momento no presentó formalmente la denuncia.



El conocido camionero Mario Rodríguez había acusado el faltante de más de 200.000 pesos en efectivo que tenía en una caja de seguridad, luego que la Policía allanara su casa este miércoles, aprehendiera a su esposa y secuestrara armas que según él era legítimo propietario.

Según explicó Lopazzo, “a la Fiscalía nuestra en el día de hoy, justo cambió el turno porque hoy es 1 de julio, nosotros estuvimos de turno hasta el día 30 de junio a la noche, y hasta ayer no hubo una denuncia”.

En tanto que agregó: “Sin perjuicio de ellos, el procedimiento en ese domicilio, como en el resto de los domicilios, se hizo con todo el formalismo propio que exige esa medida que es con la presencia de testigos que observó todo el procedimiento desde el inicio hasta el final, y en el caso de esa casa inclusive por diferentes razones se convocó un testigo más con lo cual el procedimiento a mi juicio fue efectuado correctamente”.

“Si tuviese alguna diferencia de plata entre la que tenía y la que tiene ahora, no le veo ninguna vinculación con el procedimiento. No se incautó dinero en esa casa porque justamente no se buscaba dinero, buscaban elementos vinculados al robo y luego se secuestraron solo los elementos que constituían un delito en sí mismo que es la tenencia civil y no poder acreditar ni propiedad ni autorización para tener armas de fuego”, cerró.

Volver