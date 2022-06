Allanan el campo del hermano de Rocío Marengo: secuestran un avión robado y armas

Luego de un allanamiento hecho en un campo de Teniente Origone, propiedad de Alejandro Marengo, hermano de la modelo Rocío Marengo, la Policía bahiense secuestró un avión al parecer robado y una gran cantidad de armas de grueso calibre, así como aprehendió a 3 moradores del establecimiento.

Efectivos de la Delegación Departamental de Investigaciones de nuestra ciudad requisaron 3 viviendas y un galpón, donde hallaron la aeronave Comanche 250 denunciada como sustraída.

De acuerdo a información policial oficial emitida desde la DDI Bahía Blanca, el 6 de mayo de este año, Bianco Héctor Eduardo denunció robo de su avión Comanche 250 matrícula LVHST blanco, de fabricación americana, el cual se encontraba en el interior de un taller aeronáutico localidad Pigüé, para su reparación. Tareas de inteligencia criminal penal de la DDI B. Blanca, ubicó el avión y solicitó allanamiento a UFIJ descentralizada de Saavedra, otorgado por Juzgado de Paz Letrado del mismo Partido, día 8 del corriente a primera luz.

Pasada la 1 de la madrugada se llevó a cabo la diligencia judicial en sección chacras localidad Tte. Origone, en presencia del denunciante y testigo. Se requisaron casco campo (3 viviendas y galpón) procediendo al secuestro del avión sustraído y armas de fuego de grueso calibre mención ut-supra. Fueron aprehendidos los 3 moradores del establecimiento rural, Ceferino Morales Alan Jonatan Larrosa y Maximiliano Arias . El avión fue traslado por el denunciante al Aeroclub Pedro Luro. En el Lugar no se hallaba el imputado y dueño campo Alejandro Marengo.

Los secuestros

Una avioneta Comanche 250 matricula LVHST (stud orden), cañón de escopeta que reza Chambered For 2 ¾ And 3 in. Shells, escopeta Remington Wingmaster modelo 870 sin numeración visible; rifle cal. 44 Winchester mod. 1892 serie Nro. 934677; escopeta cal.16 doble caño sin marca, N° de serie 126410, escopeta calibre 12×70 Remington 870 Express Magnum N° de serie C992670M; 01 rifle calibre 22 largo S/numeración ni marca visible, revolver cal.44 Magnum Smith & Wesson, N° de serie BNT0648 modelo 29-5, escopeta calibre 14 marca Centauro N° de serie 152921, carabina cal.22, Saurio N° de serie 18919, carabina calibre 22 JW-15A N° de serie 119451010, revolver Tango calibre 32 largo N° de serie 15147, carabina cal.22 marca JW-15A N° de serie 9901033. Pick Up Toyota Hilux doble cabina, ISE-747 pedido secuestro por hurto solicitado por Juzgado de Corrientes.

