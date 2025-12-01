Allanan una casa y recuperan televisor robado el lunes pasado

1 diciembre, 2025 761

Personal policial de la Comisaría Primera realizó el viernes 28 un registro domiciliario en el marco de una causa en la que se había denunciado un hurto en una casa ubicada en la segunda cuadra de calle Sargento Cabral, el día 24 de noviembre.

El allanamiento se efectuó por parte del Grupo Táctico Operativo de la Estación Primera, a cargo del Comisario Tedini, quien luego de obtenerse la orden por parte de la Justicia, ordenó el procedimiento en calle Mendoza al 200 con resultado positivo.

En el lugar los efectivos recuperaron un TV Smart de 55 pulgadas, y secuestraron un automóvil, utilizado en el hecho.

Se indica que no hubo aprehendidos. Interviene la UFIJ 17.

Volver