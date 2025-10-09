Allanaron la casa de José Luis Espert por su vínculo con Fred Machado

La Justicia Federal de San Isidro ordenó un allanamiento en el domicilio del diputado nacional José Luis Espert, ubicado en la localidad de Beccar. El operativo se dio en el marco de la causa iniciada por una denuncia de Juan Grabois, a partir de los presuntos vínculos del legislador oficialista con el empresario Federico “Fred” Machado, investigado por narcotráfico en los Estados Unidos.

El diputado recibió a los oficiales, que le presentaron la orden judicial, y los dejó ingresar a su domicilio junto con sus abogados. Los funcionarios judiciales se llevaron documentos y distintos elementos que serán evaluados en el marco de la causa judicial donde se lo investiga por la transferencia de 200 mil dólares por parte de Machado.

El caso se originó a partir del hallazgo de una transferencia de 200.00 dólares de “Fred” Machado a Espert. En su denuncia, Grabois pidió que se investigue si son fondos “provenientes de una organización criminal que está siendo juzgada por la justicia federal del Estado de Texas, EEUU, por el delito de tráfico de estupefacientes se corresponden con una maniobra de lavado de activos y configuran por lo tanto el delito previsto y reprimido por el art. 303 inc. 1 del Código Penal”.

