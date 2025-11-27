Allanaron vivienda en un procedimiento antidroga

27 noviembre, 2025 0

Este jueves, en horas de la noche, personal policial de la Subdelegación Departamental de Investigaciones de Drogas Ilícitas efectuó un registro domiciliario en una casa ubicada en calle Gomila al 1200, vinculado a una causa por comercialización de estupefacientes.

Se contó con el apoyo del Destacamento de Caballería y otras fuerzas policiales.

También hubo presencia de autoridades de la Secretaría de Seguridad, encabezadas por su titular, Juan Apolonio.

