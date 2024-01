Claromecó: Alquiló un kayak, no lo devolvió y lo están buscando. El dueño denunció robo (videos)

22 enero, 2024

Ayer por la tarde, en inmediaciones de Puerto Mosquito, un cliente fue alquilar un Kayak por una hora, pero no lo devolvió. Sin embargo y tras 24 horas del suceso que tuvo como consecuencia la denuncia de hurto, el joven aún no aparece y la situación es realmente llamativa y preocupan.

DENUNCIÓ EL DUEÑO POR ROBO

Esta tarde y en diálogo con LU 24, Hugo Cortés, propietario del tradicional lugar de la Villa Balnearia, contó sobre la situación. En tal sentido, Cortés explicó: “yo le alquilé un kayak a una persona por una hora, aproximadamente a las cinco de la tarde. Dejé pasar dos horas más, porque quizás tenía algún retraso, que es algo que sabe ocurrir, pero pasado ese tiempo hice la denuncia, en principio por hurto. Me ha pasado alguna que otra vez, que alquilan un kayak y después no aparecieron más.

Y agregó: “no puedo saber lo que le pasó, se lo alquilo para usarlo entre la desembocadura y la primera cascada, pero nadie se pierde en ese tramo del arroyo. Dado que la persona no aparece, lo único que queda por suponer es que ingresó al mar. El arroyo no tiene ningún problema, acá no hay peligro, pero supongo que ayer el mar también estaba bueno.”

Ante esta situación, tanto la familia como personal policial de Tres Arroyos y Claromecó están buscando dar el paradero del joven. Queda la duda: lo hurtó o tuvo un accidente náutico?

Volver