Alta tensión en Santa Fe por la protesta policial

La provincia de Santa Fe atraviesa una nueva jornada de tensión por la continuidad de la protesta policial, en su segundo día consecutivo.

Desde las primeras horas de este miércoles, efectivos y familiares se concentraron en distintos puntos de la ciudad de Rosario para reclamar salarios dignos y mejores condiciones laborales.

El Gobierno provincial anunció que llevará a cabo una recomposición salarial inmediata así como el ministro de Seguridad de Santa Fe, Pablo Cococcioni, instó a los efectivos a reintegrarse al servicio lo antes posible.

En una conferencia de prensa, en medio de las protestas de la Policía provincial.

“En el marco de estos días que fueron particularmente desafiantes y nos tuvieron a todos abocados para garantizar la operatividad y la seguridad en la ciudad de Rosario y en la provincia de Santa Fe.

Para empezar, vamos a decir que a lo largo de todo este proceso la seguridad estuvo garantizada”, comenzó Cococcioni.

“No podíamos sentarnos a dialogar en el marco de sentirnos que el diálogo iba a ser condicionante de la operatividad policial posterior. Para sentarnos a dialogar pedimos que se reestablezcan niveles razonables de patrullaje y presencia policial en la zona urbana”, dijo.

“Cuando vimos que se cumplió lo que pedíamos, que fue una muestra de buena voluntad hacia la ciudadanía, procedimos a entablar contacto con una serie de referentes y delegados del personal que se estaba manifestando.

Fueron convocados a la sede del Gobierno. En el marco de este conflicto, la seguridad nunca fue descuidada en la provincia de Santa Fe”, enfatizó el funcionario provincial.

En la conferencia, Cococcioni expresó con tono imperativo: “Quiero instar al escaso personal policial que aún queda sin haber recuperado la normalidad del servicio, se presenten ya, tomen el arma, tomen el chaleco y, de inmediato, se reintegren al servicio en la Policía de Santa Fe.

Esto significa que van a salir, en lo inmediato, en la situación de disponibilidad en la que habían sido colocados”.

“Entendemos el fondo de los reclamos y lo consideramos aceptable. No se planteó ninguna medida que fuera no razonable. El reclamo fue pasando a una cuestión de índole salarial”, señaló.

