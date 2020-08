Altercado de vecinos: “Mi hijo le tiró con un ladrillo porque si no me apuñalaban”, dijo Rens

Hace unos días Fernando Ludueña denunció que sus vecinos, Matias y Martin Rens, lo habían golpeado en su vivienda de calle San Juan 744, luego de discutir.

Para defenderse de la acusación habló con LU 24 Martin Rens y contó que su hijo le tiró con un ladrillo a Ludueña porque si no lo apuñalaban por la espalda. “Fue una actitud de defensa”, aseguró.



También aprovechó para aclarar que los autos paraban enfrente de su casa varias veces, un montón de autos, que iban a buscar y dejar a la hija, y que un día a la una de la mañana estuvieron tocando la bocina una hora.

“La discusión comenzó con su esposa porque yo estaba haciendo kinesiología. Fui después a hablar con él, se enoja, me habla mal. Se mete adentro de la casa, pero cuando yo salgo caminando para mí casa. Mi hijo, que está quebrado, alza medio ladrillo. Cuando miro para atrás este señor Ludueña estaba con un cuchillo y estaba a diez centímetros mío. No me apuñaló gracias a mi hijo. Eso no lo dijo él”, declaró Rens.

