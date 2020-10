Amenazan a Cerealcoop a que abandonen inmediatamente las instalaciones de la ex Laso

La Cooperativa Cerealcoop está preocupada por un correo electrónico anónimo recibido este sábado a la mañana, en el cual los amenazan a abandonar las dos plantas de Tres Arroyos sino van a tener consecuencias insalvables ellos y sus familias.



Realizaron una denuncia penal en la Comisaria Primera de Tres Arroyos y en la misma sospechan que fueron los dueños o personas que estén interviniendo dentro del concurso.

El Presidente de la entidad, Sebastian Anta, habló con LU 24 y dijo que “es lamentable esta situación, hemos tenido muchas cosas lindas para comunicar pero esto pasó hoy a la mañana diciendo lo que decía. La verdad que me sorprendió hable con los abogados y automáticamente me dijeron haga la denuncia”.

“Tienen 72 horas para abandonar las dos plantas. Los que sostengan la ocupación van a tener consecuencias, ustedes y sus familias. Único y último aviso”, dice el contenido del mail.

“Los trabajadores están tranquilos, vamos a redoblar esfuerzo de la forma de cuidar como venimos cuidando la empresa, la idea es estar permanentemente y redoblar esfuerzos en poner más seguridad entre los trabajadores”, agregó.

También contó que recibió el pleno acompañamiento de las autoridades, repudiando este acto: “Nos pusimos en contacto con mucha gente y todos están ampliamente a favor de repudiar la actitud y ampliamente está a disposición pleno de cualquier situación y cualquier cosita que pueda pasar están a disposición para llamarlos”.

Finalmente afirmó que la denuncia tendrá continuidad durante esta semana: “Tengo que ir a la fiscalía para ver cómo avanza la situación, me comentaron que es muy difícil de rastrear estos correos anónimos, pero que hay que estar atentos. Los chicos están plenamente convencidos que tenemos que seguir, cuidar lo nuestro y que la forma que vamos a conseguir nuestro trabajo, es poniendo en condiciones la planta nuevamente”.

