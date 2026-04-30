Amenazas: las últimas fueron en la Secundaria que hospeda el edificio de la Escuela 26

30 abril, 2026 0

Uno de los baños del edificio de la Escuela Rural Nº 26, ubicada a la altura de Olivero Duggan al 3500, fue objeto de una escritura intimidatoria presumiblemente por parte de algún alumno. Esto se dio en el Turno Mañana, cuando funciona el Anexo 3061 de la Secundaria Nº 6, según informaron fuentes irreprochables a LU 24.

Como se diera a conocer oportunamente, a pesar de la incertidumbre del momento, el dictado de clases continuó con normalidad y se cumplió el protocolo que se encuentra vigente para este tipo de cuestiones, radicando la correspondiente denuncia ante la Policía.

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