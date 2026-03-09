Amenazó a su pareja con una cuchilla y fue aprehendido

9 marzo, 2026 0

La Policía informó que este domingo alrededor de las 23:00 procedió a la aprehensión de un sujeto de 43 años que en la vía pública, Saavedra y vías del ferrocarril amenazó a su pareja de 44, con una cuchilla y le dañó su celular.

El procedimiento activó los protocolos vigentes, conduciendo a la víctima a la Comisaría de la Mujer y la Familia para brindarle contención y tomar su testimonio, en tanto el agresor fue trasladado a la sede de la Comisaría Primera a cargo del Comisario Cristian Tedini.

Se instruyeron las actuaciones prevencionales por el delito de “Daño y Amenazas Agravadas e infracción a la Ley de Familia 12.569” de trámite ante la UFIJ 6 de nuestra ciudad.

Volver