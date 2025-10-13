Amenazó a su vecina con un cuchillo y fue aprehendida
Una mujer de 41 años fue aprehendida durante la medianoche del domingo luego de amenazar a su vecina con un cuchillo.
El hecho ocurrió alrededor de las 00:10 horas en una vivienda de calle Derqui al 500. Según informaron desde la Policía, la agresora mantuvo un altercado con una vecina de 27 años, a quien habría intimidado con un cuchillo tras una discusión cuyas causas aún se desconocen.
La mujer fue trasladada a la dependencia policial, donde se iniciaron actuaciones por el delito de “Amenazas agravadas”, con intervención de la UFIJ N°16.