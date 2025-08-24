Amenazó de muerte a un vecino con una navaja y fue aprehendido

Este sábado, personal policial de la Comisaría Primera aprehendió a un sujeto de 30 años, quien previo a ingresar a un domicilio de un vecino en calle Paso al 1900, lo amenazó de muerte con una navaja.

Gracias a la rápida intervención del personal policial se logró abortar la situación y trasladar al agresor a sede policial, originándose una causa por “Amenazas agravadas y violación de domicilio”, con intervención de la fiscalía en turno, a cargo del Dr. Gabriel Lopazzo.

