Amputaron una mano al trabajador rural accidentado. Será trasladado

De acuerdo a informes de fuentes seguras a las que pudo acceder LU 24, la persona que resultó accidentada este sábado en un campo en la zona de Lin Calel mientras se encontraba desempeñando tareas, resultó herida, e incluso los profesionales del Centro Municipal de Salud debieron amputarle una de sus manos dada la gravedad del caso.

El joven, de unos 20 años oriundo de Orense, cayó de una maquinaria y fue atrapado por una sembradora, cuyos discos causaron la lesión mencionada en el miembro superior, además de provocarle un corte en la base del cráneo.

Se encuentra en Terapia Intensiva en el Hospital Pirovano, y será trasladado a un centro de mayor complejidad para evaluar su estado, sobre todo la lesión en su cabeza.

