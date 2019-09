Analizan expulsar del país a un ciudadano chileno condenado por robos en Mar del Plata y Tres Arroyos

Un ciudadano chileno de 46 años fue condenado por ser el chofer de una banda de delincuentes que perpetró un violento asalto en una vivienda del barrio Villa Primera, de Mar del Plata, y ahora podría solicitarse su expulsión del país. El individuo también recibió una pena de 4 años y medio de prisión por parte del Tribunal Criminal de Tres Arroyos, aunque no trascendió por qué hecho.



El juez del Tribunal Oral en lo Criminal N°2 marplatense, Alexis Simaz, condenó a Fadil Antonio Jaque Pumarino (46) a la pena de cuatro años de prisión al considerárselo coautor del delito de robo agravado en poblado y en banda.

El 5 de agosto de 2016 a las 18, aproximadamente, Pumarino detuvo el Fiat Siena manejaba en Berutti y Neuquén. Sus dos acompañantes descendieron y se metieron dentro de la casa de una mujer en el momento en que ésta salía.

La víctima fue empujada y ya en el interior la golpearon para neutralizarla. A raíz de la agresión recibida la dueña de casa sufrió fractura de cadera.

Los delincuentes permanecieron algunos minutos y se apoderaron de dinero en efectivo, una computadora, alhajas, un bolso, ropa y otros valores, para salir a la calle con la intención de darse a la fuga en el vehículo en que los aguardaba Pumarino.

Sin embargo, una familia amiga de la víctima notó sospechoso el hecho de que el Fiat Siena estuviera estacionado allí y empezó a los gritos justo en el momento en que salían los dos asaltantes. Los tres pudieron escapar, pero los datos del vehículo fueron recordados por los testigos.

Con esa información, la policía comenzó a investigar y pudo establecer que Pumarino era su conductor. Tras ser detenido, el ciudadano chileno explicó que estaba por allí a la espera de un trabajo de electricidad, pero esa versión exculpatoria fue rechazada por el juez.

El fiscal pretendió que a Pumarino se lo condenara por las graves lesiones de la mujer, pero el Simaz entendió que “si uno de los sujetos activos del robo toma la decisión de lesionar fuera de todo contexto y de forma que no es posible prever por parte de los restantes coautores, mucho menos por quien estaba fuera del domicilio asaltado, no es posible atribuir a todos la misma responsabilidad penal”.

A raíz de su condición de ciudadano chileno y por pedido del fiscal Moyano, el juez Simaz decidió hacer saber al Cónsul de la República de Chile y a la Dirección Nacional de Migración, la condena a los efectos de tomar algún tipo de medida, como puede ser la expulsión del país.

Esta no es la primera pena que recibe, ya que el Tribunal en lo Criminal N°1 de Tres Arroyos le había aplicado una de cuatro años y seis meses de prisión.

Fuente: La Capital de Mar del Plata