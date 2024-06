Analizan poner en marcha el ferrocarril para llevar la producción hacia Puerto Quequén

24 junio, 2024

Las rurales del Sudeste se reunieron la semana pasada con el tresarroyense Juan Ouwerkerk, quien es representante de la producción primaria en el Consorcio de Puerto Quequén, en un encuentro en Lobería.

“Fui a contarles cómo está la situación del puerto, me invitaron y fui gustoso, y a raíz de esto es que las rurales están impulsando nuevamente el funcionamiento del ferrocarril, están intentando poner el tema sobre la mesa de nuevo, luego de varias reuniones por parte de las rurales”, expresó a LU 24.

“Volver a poner en funcionamiento una vía deteriorada tiene un costo millonario en dólares por kilómetro, así que si no tiene participación del Estado va a ser muy difícil, y en el caso de que sea por iniciativa privada, requerirá de muchos estudios de factibilidad para ver si se puede poner en marcha, ya que nosotros tendríamos en el caso de poder mandar mercadería a Necochea, no tenemos mercadería para traer hacia el interior del país, si bien el flete se abarataría”, explicó.

“La zona de donde capta mercadería el Puerto no va más allá de los 200 kilómetros, y si se pusiera en marcha el ferrocarril tal vez podríamos captar mercadería desde más lejos”, dijo.

Sobre la actualidad económica que vive el campo, Ouwerkerk manifestó que “se ha sembrado bien, hay muchos sembrados nacidos, las expectativas son buenas y aspiramos que venga una gran cosecha luego de no poder tener una buena cosecha a fin de año, para que se ponga en marcha la rueda de la economía en el sector”.

Volver