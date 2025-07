Andrés Marcelo Garcilazo: “no tuve nada que ver con el incendio”

2 julio, 2025 1.814

Luego del incendio que se desató en el taller de Avenida Güemes al 600, Andrés Garcilazo dejó entrever que podría haber sido intencional y que se debería a un problema familiar de larga data.

En LU 24, Andrés Marcelo Garcilazo, su hermano, se desligó de la presunta acusación y reafirmó que existe ese enfrentamiento entre ambos, pero que no tuvo nada que ver con el inicio del foco ígneo.

“Había ido al supermercado chino del avión a hacer una compra para darle de cenar a mi hijo, y al regresar sentí ruidos no habituales en mi casa, salí y vi el incendio, no tuve nada que ver”, dijo inicialmente, para luego relatar diversas situaciones por las que atravesó que generaron el conflicto mencionado y que aún se mantienen.

“Quiero limpiar mi imagen, que se vean las cámaras para saber que pasó, decí que afortunadamente pude sacar a mi hijo del lugar, dio la casualidad de que yo estaba, pero a mí me rompió todo el auto, a mí me lo tiene que pagar”.

Yo tengo buena conducta, vivo el día a día y puedo darle a mi hijo las cuatro comidas”, concluyó.

Volver