Ante crítica situación por sequía Tres Arroyos pedirá la Emergencia Agropecuaria

5 enero, 2023

En una conferencia de prensa realizada este jueves, con la presencia de integrantes de la Sociedad Rural de Tres Arroyos, representantes de todos los sectores vinculados al agro, incluídos los bancos y con la asistencia del intendente Carlos Sánchez, se decidió conformar una comisión para analizar la crítica situación por sequía y heladas, y solicitar la Emergencia Agropecuaria .

Simonetti: “Nos toca enfrentar un momento que no queremos”

Eugenio Simonetti dijo en la oportunidad a LU 24 que “nos toca enfrentar un momento que no queremos que es cuando las cosas no están dando bien económica en Tres Arroyos; lo que más nos preocupa es la cosecha de fina con pérdidas muy importantes”, vamos a tener que solicitar la emergencia agropecuaria, estuvimos reunidos con el Intendente y con sectores afines para realizar el pedido para el partido de Tres Arroyos, no solamente por la pérdida nuestra sino porque los camioneros y tanteros no tuvieron cosecha, no tenemos seguridad ya que con las altas temperaturas es complicado lo que viene, y se trabaja para hacer una presentación en la Provincia como hicieron otros distritos, el problema està y no lo podemos ocultar, estamos pidiendo apoyo para poder hacer una evolución normal en medio de este problema. En 2014 también se pidió la emergencia por inundación y ahora por sequía; en aquel momento la comisión evaluaba el problema y en este caso la seca ya no tiene solución, la idea es que cada productor se anote en su entidad y que vaya viendo lo que sucede”.

Errazu: “La merma en rendimiento fue de un 40 a un 70 por ciento”

Pablo Errazu del Centro Regional de Ingenieros Agrónomos de Tres Arroyos – CRIATA- , manifestó que “parte de la merma fue por parte de heladas pero obviamente el fuerte de la merma en rendimiento fue la sequía en un 40 al 70 por ciento pero igualmente hubo lotes en los que se superó el promedio y técnicamente lo que se trata de hacer con estas lluvias es tratar de capturar la perdida y ver si los nutrientes se pueden capturar para algún cultivo de segunda, de soja, que se puede sembrar hasta el diez de enero o un poco más; los nutrientes se pusieron en la fina y trataremos con estos lotes de segunda tener una revancha y tener rendimiento; hay muchos lotes que el potencial de cultivos de gruesa están afectados”.

Sánchez: “La preocupación termina siendo económica y la situación se va a complicar”

El intendente Carlos Sánchez a su vez opinó que “estoy aquí por invitación de las entidades y la Sociedad Rural de una problemática que medianamente estamos conociendo por una gran preocupación que termina siendo económica pero que pasa por la baja productividad en granos por sequía y heladas, que trae a nuestro distrito una situación que se va a complicar al pasar las semanas, porque esto no solamente afecta al sector agropecuario sino también a los servicios que hacen al agro”.

“La situación nos da un panorama para poder ir tomando algunas decisiones estratégicas para ver como estar un poco mejor, sabemos que estas cosas pasan y llegan a nuestros distritos y hay que salir a campear esta situación. Armaremos una pequeña comisión para terminar de analizar la situación para presentar al gobierno nacional y provincial; seguiremos analizando y viendo cómo salir adelante; esto es dinámico y si continúan las lluvias la malaria no será bastante pero si esto se corta lo que se recupera hoy se pierde de acá a diez días. Es importante este tipo de reuniones para saber cómo está cada sector, para trabajar una reingeniería económico financiera y ver qué medidas tomara el gobierno nacional o provincial, para que esto sea lo menos perjudicial para el resto de la población”, sostuvo.

