Anuncian “intensos controles de nocturnidad” en Tres Arroyos para el fin de semana de Carnaval

5 febrero, 2021

La Dirección Provincial de Registro y Control de la Comercialización de Bebidas Alcohólicas (ReBA), dependiente del Ministerio de Seguridad de la Provincia de Buenos Aires, realizará intensos operativos de control en vísperas del fin de semana de carnaval, en el marco de acciones que llevan a cabo las autoridades competentes en los locales cuya actividad se relaciona con la nocturnidad.

Aquellos comerciantes que vendan, expendan, suministren, distribuyan, depositen y/o exhiban bebidas alcohólicas en la Provincia de Buenos Aires, deben cumplir las normativas que establece la Ley 13.178 que está prohibido vender bebidas alcohólicas sin contar con la licencia otorgada por el ReBA. Además de acuerdo a la actividad el cumplimiento de la Ley de nocturnidad 14.050 y los locales comprendidos en el Decreto Provincial 12/05, Resolución 2740, sobre medidas de seguridad siniestral.

Los locales tipo bares, confiterías, entre otros, no deben funcionar si no poseen las medidas de seguridad contra siniestros inspeccionadas por los bomberos oficiales, en caso de carecer condiciones de seguridad contra incendios y evacuación, corresponde suspender la actividad y clausura, por no garantizar condiciones y cumplimiento de las medidas dispuesta por el Decreto Provincial, que según resolución los locales deben construirse con materiales resistentes al fuego que les permita soportar sin derrumbarse la combustión de los materiales que contengan permitiendo la correcta evacuación de las personas que lo ocupa, sin poner en riesgo los bienes y las vidas.

