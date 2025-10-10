Apareció incendiada la Partner robada

La camioneta Peugeot Partner que fue sustraída el lunes 6 de un domicilio de calle Bolívar al 1111, cuando su propietario la dejó en marcha, fue encontrada incendiada en calle Necochea al 600 en una planta de silos abandonada.

De acuerdo con el informe policial remitido a LU 24, personal del Grupo Táctico Operativo, este jueves alrededor de las 22:30 aprehendió a un menor de 15 años en Avenida San Martín al 1700, quien momentos antes incendió el vehículo en el lugar mencionado.

En el marco de la investigación se secuestró un teléfono celular para profundizar la misma, y se instruyen actuaciones por el delito de encubrimiento, en relación con el hurto del rodado y daño, para con el menor, dando intervención a la fiscalía del Fuero de Responsabilidad Penal Juvenil a cargo de la Dra. Vizzolini.

