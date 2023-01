Apareció la víctima de la golpiza en Bahía Blanca: tiene vínculos familiares con su agresor

25 enero, 2023

Ayer un joven de 30 años se presentó en la Comisaría Primera de Bahía Blanca asegurando ser la víctima de la feroz golpiza en pleno centro de Bahía Blanca, más precisamente en calle Fitz Roy al 400. El muchacho afirmó que no quiere hacer ningún tipo de denuncia ni mucho menos instar la acción penal, y aseguró que el agresor es primo de su novia.

Sobre lo ocurrido entre la noche del sábado y las 4 del domingo, hora aproximada del incidente, sostuvo que todo comenzó con un encuentro en un domicilio donde se compartieron bebidas alcohólicas con familiares y amigos. Precisó que luego se dirigieron en grupo al bar Paolo, donde continuaron bebiendo hasta que se originó una discusión familiar y se enfrentó con uno de sus acompañantes, también de 30 años, que sería primo de su novia. Aclaró que es familiar político del hombre que lo agredió brutalmente, aun hallándose desvanecido sobre el pavimento, con varias patadas en la cabeza que podrían haberle generado lesiones muy importantes.

Jonathan (no se suministra su apellido ya que declinó denunciar el hecho) manifestó que le molestó que la situación tomara trascendencia pública y que no quiere saber nada con aparecer en los medios de comunicación ni que su nombre aparezca en un expediente judicial.

Según dijo en la dependencia policial, los golpes que recibió y que lo dejaron inconsciente no requirieron de atención médica.

Toda esta información recibida en la seccional policial será remitida a la Fiscalía N° 8, que interviene en las actuaciones.

Fuente: La Brújula 24

