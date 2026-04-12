Apareció quemado el auto robado esta madrugada de la vía pública

12 abril, 2026 0

El Fiat Uno denunciado como robado esta madrugada fue hallado incendiado, con pérdidas totales, sobre las vías en inmediaciones del Parque Cabañas.

Sus propietarios daban cuenta en redes sociales sobre el robo ocurrido en la puerta de su domicilio de Castelli 135, aportando características puntuales del rodado, dominio y otros detalles para poder recuperarlo.

En horas de la tarde el vehículo fue encontrado incendiado, con pérdidas totales. Se investiga el hecho.

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