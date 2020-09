Apartan del cargo al Director del Servicio Zonal tras ser denunciado por abuso sexual

La Subsecretaría de Promoción y Protección de Derechos provincial, a cargo de Andrea Balleto, dispuso “el apartamiento hasta tanto se resuelva su situación procesal” del director del Servicio Zonal de Tres Arroyos, Floreal Gramajo, luego de que una joven denunciara en la Comisaría de la Mujer haber sido abusada sexualmente. Asimismo, “se suspende de manera preventiva el contacto con niños, niñas y adolescentes por el mismo término”.



La medida fue comunicada a través de una nota, fechada el día 21 de este mes. En la misma se expresa que “en virtud de haber tomado conocimiento de la Denuncia radicada y que tramita bajo la IPP 1988/20 ante la Fiscalía N°16 del Departamento Judicial Bahía Blanca, asiento Tres Arroyos, esta jurisdicción dispone la limitación de la atención de firma y despacho del Servicio Zonal de Tres Arroyos hasta tanto se disponga o no la sustanciación de un Sumario administrativo por los hechos denunciados. Asimismo se suspende de manera preventiva el contacto con niños, niñas y adolescentes por el mismo término”.

“Entendiendo que la tarea de la coordinación de un Servicio Zonal de Promoción y Protección de Derechos no puede ser sostenida ante la gravedad de los hechos denunciados, motivo por el cual se dispone el apartamiento hasta tanto se resuelva su situación procesal. Tales medidas precautorias no implican pronunciarse sobre la responsabilidad del agente, conforme artículo 97 de la Ley 10.430”, se agrega.

La resolución firmada por la funcionaria provincial se difundió, en las últimas horas, a través de un grupo defensor de derechos.

