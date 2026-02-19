Apolonio: Balance del Operativo de Sol a Sol y la realidad en materia de Seguridad (audios)

El Secretario de Seguridad de Tres Arroyos, Juan Apolonio, dialogó con LU 24 acerca del delito en la ciudad, el final del Operativo de Sol a Sol y el funcionamiento de Ojos en Alerta.

Delito

En relación al delito, expresó la importancia de trabajar con estadísticas, aunque dejó en claro que “si hay delitos y no son denunciados, es como si no existieran. Necesitamos que se denuncien”.

En esta línea, Apolonio manifestó que la pretensión ideal sería que los ilícitos no existieran y que el objetivo es que el índice baje con todas las denuncias hechas: “Lamentablemente los ilícitos ocurren. Al existir, tratamos de tener un rápido esclarecimiento. Ahora hay una mayor cantidad de delitos, pero los esclarecimientos también crecieron. Con testimonios y cámaras, tenemos mejor investigación”.

El trabajo de esclarecimiento, como eje de trabajo, además tendrá una inversión en este 2026, como un salto tecnológico: “vamos a instalar 50 nuevas cámaras, de última tecnología, con inteligencia artificial que facilita las tareas investigativas. Faltan definir los lugares estratégicos.”

A su vez, el funcionario destacó el trabajo en conjunto desde la secretaría y las distintas fuerzas policiales, mencionando efectivos de la DDI, Comisaria, Caballería, Tránsito y Patrulla Urbana en diferentes operativos.

Operativo De Sol a Sol

El Secretario de Seguridad valoró el Operativo De Sol a Sol en el contexto de reducción de recursos para el sector: “Los recursos este año fueron menores, Seguridad no escapa a la situación de la Provincia. Reorganizamos recursos para llevar seguridad a las tres localidades turísticas sin descuidar la ciudad. Se trabajó coordinadamente con caballería y el operativo Sol, además de la policía de las localidades”

Ante el final del Operativo, que tuvo su último día este miércoles, Apolonio se centró en el cierre de la temporada veraniega que entró en la segunda quincena de febrero: “Estamos haciendo una reingeniería para la cobertura de seguridad de las tres playas para lo que queda de la temporada, ya que se replegó más del 50% del personal”.

Ojos en Alerta

Para finalizar, destacó que el programa “Ojos en Alerta está funcionando muy bien. Invitamos a quienes quieran participar a que vengan a capacitarse”.

El programa funciona en el Centro de Operaciones y Monitoreo. A través de WhatsApp, los vecinos alertan sobre una acción sospechosa y, de esta manera, se envía un móvil de seguridad, mientras los operadores hacen un monitoreo en tiempo real de la situación.

