Apolonio destacó el accionar del CPR para frenar carreras de galgos

El Secretario de Seguridad de la Municipalidad, Juan Apolonio, habló con LU 24 y se refirió a los operativos y allanamientos realizados en zona rural en los que se logró desbaratar una banda que realizaba carreras clandestinas de galgos, en flagrancia, que determinó el secuestro de varios elementos vinculados a la causa y la aprehensión de quince personas.

“Fueron 14 procedimientos, 6 en Tres Arroyos y el resto en Coronel Pringles, y lo llamativo que esto es casi una leyenda urbana las carreras de galgos, pero nunca se había podido judicializar; hubo tareas encubiertas de personal de las patrullas rurales, y se pudo secuestrar además medicación veterinaria para potenciar a los perros, que luego de ser utilizados son abandonados”, dijo el funcionario.

“Además de la investigación que inició el Juzgado de Paz de Pringles, intervino la fiscalía de Bahía Blanca en un hecho en flagrancia y también con jurisdicción en Tres Arroyos por el secuestro de armas y la medicación”, agregó.

Sobre el destino de los perros, Apolonio dijo que “quedaron en guarda, porque estaban en buenas condiciones, el maltrato se hace horas antes cuando son inyectados, algo desagradable y prohibido por ley”.

“Es un círculo muy cerrado, por lo que no fue fácil llegar hasta donde se llegó, por lo que se publican en redes la convocatoria, con ingreso a los campos, por lo que la utilización de esas propiedades se sigue investigando por si hubiera autorización en algunos de los casos”, relató.

En ese ámbito también se produce un circuito ilegal de apuestas, a la vez que se incumplen las normas que prohíben las carreras; además, el secuestro de armas y de la telefonía celular seguramente va a ampliar las investigaciones, por lo que estas quince personas están a disposición de la Justicia, que tomará las medidas correspondientes, seguramente en los próximos días.

Hay que destacar la denuncia de quien se animó a constatar los datos y realizarla, porque si no, no es posible llegar a este tipo de resoluciones”.

