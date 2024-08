Apolonio: “Las motos que no cumplan medidas de seguridad serán secuestradas”

El Concejo Deliberante aprobó este jueves el proyecto del Departamento Ejecutivo para regular las condiciones para transitar a bordo de motos, especificando la forma que se deberá respetar a partir de ahora para circular.

El secretario municipal de Seguridad, Juan Apolonio, dijo a LU 24 que “fue votado por unanimidad y eso da satisfacción”.

Explicó que “esta ordenanza lleva a poder secuestrar todos los motovehículos que estén estacionados en la vía pública y no cumplan con las medidas mínimas de seguridad: como salen de la agencia, tiene que estar circulando”.

La normativa establece que se requerirá el uso obligatorio para conductor y acompañante de casco reglamentario diseñado por las normativas vigentes, tener en orden los sistemas de escapes con el nivel de ruido permitido en decibelios, contar con luces de giro, de posición, de largo alcance, luz de stop de frenos y para la patente trasera. Esta última además debe ser legible y estar colocada correctamente, no permitiéndose ubicarla en otro lugar. Además, se debe tener un asiento cómodo para el segundo ocupante y pedalines para el apoyo en los pies y poseer espejos retrovisores.

Asimismo, deben respetarse los lugares de estacionamiento permitidos, contar con el seguro contra terceros y en caso de no cumplirse con los enunciados anteriores, los motociclistas podrán ser multados, sus vehículos secuestrados, y se indica que deberán ser retirados por el titular con el comprobante del seguro vigente, y en caso de tener los escapes modificados procederse al reemplazo de los mismos, los que serán destruidos públicamente.

El Juez de faltas podrá autorizar al municipio en caso que las motos queden por seis meses secuestradas, a proceder a su compactación, afectación a servicios públicos o enajenarlos.

La destrucción del material compactado quedará a disposición de la Subsecretaría de Gestión Ambiental para que determine su destino.

“Es tener una herramienta más para sacar de circulación el parque automotor que no está condiciones porque, lamentablemente, cuando hacemos los operativos el motociclista los evade por la vereda, lesionando al personal policial o pega la vuelta en contramano. Es una situación bastante difícil poder secuestrar una moto cuando su conductor no tiene intención de detenerse”, afirmó.

Asimismo, indicó que se aguarda su promulgación para que la medida entre en vigencia.

“Es una moda que se ha enquistado en la sociedad andar con las motos en malas condiciones y el Estado tiene que hacer algo fuerte para cambiar el paradigma de cómo hacer las infracciones, sino es una batalla ganada por el infractor”, concluyó.

