Apolonio y las amenazas a escuelas: “El celular se transformó en un arma”

22 abril, 2026 15

El Secretario de Seguridad municipal, Juan Apolonio hizo referencia en contacto con LU 24 a las acciones llevadas adelante en los allanamientos por las amenazas a establecimientos escolares durante la jornada del martes.

El teléfono celular se ha transformado en un arma en la actualidad”, dijo Apolonio, “porque desde ahí salen todas las amenazas”.

El funcionario expresó que “a raíz de la visualización en redes sociales donde se proferían amenazas, el viernes se hicieron los operativos preventivos a la vez que se trabajó en el ámbito judicial que derivaron en los allanamientos positivos en cuatro domicilios, incautándose elementos fundamentales vinculados a la telefonía celular, que tendrían que ver con la situación”.

“Esto genera una angustia en los padres, en la familia al verse alterada la paz social de la población, por lo que había que desmantelar esta red, teniendo en cuenta lo que sucedió hace poco tiempo en Santa Fe, no es para minimizarlo”.

Respecto a lo ocurrido en la Secundaria Técnica dijo que “se está trabajando en implementar un nuevo protocolo provincial para situaciones como ésta. Lo bueno es que ha servido para actualizar algunos procesos, se logró ahora un hilo común sobre cómo tratar al adolescente que produce el conflicto como a la víctima”.

El artículo 149 bis del Código Penal prevé una sanción por el delito de amenazas y una calificación por agravadas por el anonimato, después se establecerá verá si es menor o mayor y si es imputable o no, pero la calificación es amenazas agravadas.

“Ahora, al intervenir otras jurisdicciones como las educativas y judiciales, la policía, aunque ya sabe qué hacer debe respetar los protocolos”, finalizó.

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