Apolonio y las picadas de motos: “No puede ser que mantengan en vilo a la sociedad”

28 octubre, 2024

El Secretario de Seguridad de la comuna tresarroyense, Dr. Juan Eduardo Apolonio confirmó el anticipo de LU 24 respecto a la denuncia penal que efectuó el municipio por las picadas de motos que se producen en sectores de la ciudad como el Camino de Cintura o la Avenida Libertad en el acceso a Parque Cabañas.

“Este tipo de maniobras están previstas en el art 193 bis del Código Penal por lo que a primeras horas de la mañana de este lunes nos reunimos con los jefes policiales y dimos inicio a la Instrucción Penal Preparatoria en la Fiscalía de turno para que se tomen las medidas pertinentes”, dijo Apolonio.

El funcionario agrega que “no es una cuestión a resolver rápidamente porque se ha vuelto una conducta social que hasta convoca público para observar estas maniobras ilegales, se reúnen a tomar mate mientras se producen las mismas, pero no puede ser que un grupo de 10, 15 o 20 mantengan en vilo a la sociedad, causen el peligro ante posibles accidentes con daños materiales o físicos. Hay una parte de la sociedad que está interesada en violar las normas más allá de la represión bien entendida, como las multas. ¿Estos jóvenes, no tienen padres?, -se pregunta – las motos no tienen patente, no tienen luces. a las personas en caso de ser embestidas por este tipo de vehículos”.

Sobre las acciones a tomar, indicó que “vamos a trabajar fuertemente, tratando de dispersar a grupos que se reúnen los domingos por la tarde en la zona de Parque Cabañas y Camino de circunvalación, desde ayer a la tarde – por el domingo – estamos viviendo situaciones que van desde la impotencia y nos encontramos con esta arista que va en contra de la seguridad: hubo casos de accidentes en los que privilegiaron proteger la moto antes de llamar a la ambulancia” graficó.

Apolonio adelantó las medidas procesales que llevará a adelante la Fiscalía como toma de testimonio a testigos, identificación facial, entre otras. Las penas son de 6 meses a 3 años y si tienen antecedentes es un delito más, si está en libertad condicional le genera un antecedente que puede llegar a mandarlo de nuevo a la cárcel.

Finalmente explicó que no pasa solamente este tipo de cosas en Tres Arroyos: y dijo que “estuve reunido con secretarios de otros partidos y se está trabajando sobre el robo de vehículos de baja cilindrada y las picadas de motos, tendremos que hacer una reingeniería para evitar que este tipo de delito se siga cometiendo”.

