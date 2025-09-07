Aprehenden a hombre que amenazó a su vecino con arma de aire comprimido

7 septiembre, 2025 1.655

Este sábado, alrededor de las 20:00 horas, personal perteneciente a la Comisaría Primera, en La Plata y Liniers, aprehendió a un hombre de 33 años, quien momentos previos amenazara a su vecino de la misma edad, con una réplica de arma de fuego, la que posteriormente se constatara que resultaba ser un aire comprimido, procediendo al secuestro de la misma.

El aprehendido fue trasladado a los calabozos de de la Estación Policial a los fines legales.

Se instruyen actuaciones por “Amenazas agravadas” con intervención de la UFIJ Nº 13.

