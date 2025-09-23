Aprehenden a joven por desobediencia

23 septiembre, 2025 2.523

En horas del mediodía del lunes, personal del Puesto de Vigilancia de Copetonas, dependiente de la Policía Comunal de Tres Arroyos, procedió a la aprehensión de una mujer de 22 años en calle Italia al 700/900 de esta ciudad.

La joven fue detenida por incumplir una medida cautelar de prohibición de acercamiento dispuesta por el Juzgado de Garantías local, en el marco de una causa por Amenazas contra su ex pareja de 26 años.

Ante esta situación, se iniciaron actuaciones por el delito de Desobediencia, con intervención de la UFIJ N°6.

