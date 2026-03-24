Aprehendido con cocaína en la vía pública. Allanan su casa y hallan marihuana

24 marzo, 2026 457

Personal de la Delegación de Investigaciones del Tráfico de Drogas Ilícitas de Tres Arroyos, junto a sus pares del Escuadrón de Caballería y Policía Comunal, realizó un allanamiento de necesidad y urgencia en Liniers 1550, el que derivó luego que, en un procedimiento previo realizado por personal policial local, se hallara cocaína entre las pertenencias de una persona, identificada como Dante Alberto Vandone, de 31 años, en la vía pública, a quien se le encontró la droga entre sus pertenencias, y se lo aprehendió.

A partir de ese hecho, y con intervención de la UFIJ 13, a cargo del Dr. Carlos Facundo Lemble, se solicitó y autorizó el allanamiento en su domicilio, donde se secuestró marihuana, un arma de fuego y municiones que constituyen elementos de interés para la causa, la que continúa en plena etapa investigativa.

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