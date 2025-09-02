Aprehendido por amenazas agravadas y pedido de captura

2 septiembre, 2025 0

En la tarde/noche del lunes, personal de la Policía Comunal de Tres Arroyos, procedió en Olivera Duggan Nro. 400 a la aprehensión de un sujeto 49 años, quien momentos previos amenazara de atentar contra la integridad física de su progenitora de 69 años.

Asimismo, se establece que sobre el sujeto recaía un pedido de captura activo por el delito de Lesiones Leves Calificadas solicitado por el Juzgado Correccional de Tres Arroyos.

Activándose los protocolos correspondientes, la víctima fue trasladada a Comisaria de la Mujer y Familia local, donde se le recepcionó declaración testimonial por lo ocurrido momentos antes.

El aprehendido fue trasladado hacia la sede de la Comisaria Primera.

Se iniciaron actuaciones prevencionales por Amenazas agravadas, Inf. Ley 12569 con intervención de la UFIJ Nro. 6 y con intervención del Juzgado en lo Correccional local por la captura activa que pesa sobre el mismo.

Volver