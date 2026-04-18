Aprehendido por el CPR: llevaba marihuana

18 abril, 2026 0

Personal del Comando de Prevención Ruralde Tres Arroyos, procedió este sábado a la aprehensión de un sujeto en Ruta 228 y Avenida Monteagudo, luego de realizarle un cacheo preventivo, en el que se halló en su poder un frasco de vidrio con una sustancia que, tras el test de orientación realizado por personal de Narcotráfico local, dio positivo para Cannabis Sativa con un pesaje de 4.9 gramos.

Por el hecho se labraron actuaciones por Infracción a la Ley 23.737, con intervención de la UFIJ N.º 17 a cargo del Dr. Martín Iparraguirre, quien avaló el procedimiento policial y dispuso la notificación de la formación de la causa y posterior libertad del causante según lo establecido en el artículo 161 del Código de Procedimiento Penal.

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