Aprehendido por hurto de moto (video)

8 agosto, 2025 1.789

Un joven de 19 años fue aprehendido por personal del Grupo Táctico Operativo de la Policía, acusado de sustraer una motocicleta apenas 24 horas antes.

El sospechoso, identificado como Efraín Saavedra, había robado el pasado 6 de agosto una Zanella ZB 110 cc estacionada en calle Isabel la Católica al 1300, propiedad de un vecino de la ciudad.

Gracias a tareas investigativas, análisis de cámaras de seguridad y declaraciones testimoniales, el GTO logró identificarlo ese mismo día. Finalmente, en la mañana del jueves, alrededor de las 10:20, durante un patrullaje preventivo en calle Azcuénaga al 1300, los efectivos lo encontraron circulando con el rodado sustraído.

La moto ya no tenía colocada la patente, pero mediante el número de chasis y motor se comprobó que se trataba de la misma denunciada como robada. Sobre ella pesaba un pedido de secuestro activo. Además, la Policía incautó la documentación que el propietario guardaba en la baulera y la vestimenta que el aprehendido habría utilizado al momento del hecho.

Se iniciaron actuaciones por Hurto de Motocicleta, con intervención de la UFIJ Nº 13.

