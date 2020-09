Aprehendido por incumplir medida de no acercarse a su ex pareja

21 septiembre, 2020 Leido: 614

La Policía informó que este lunes personal de la Comisaría Primera y de la Sub DDI local aprehendió a un hombre mayor de edad, sobre el que recaía una medida cautelar para que no se acerque a su ex pareja, vivienda y lugares donde la misma pudiera encontrarse.

Según se informó, “momentos antes de su aprehensión se había hecho presente en el domicilio de su ex pareja con fines de molestarla”. En consecuencia, fue llevado a la seccional policial.

También se indicó que fue radicada la denuncia correspondiente en la Comisaría de la Mujer. Tomó intervención la UFIJ Nº 6, a cargo de la Dra. Natalia Ramos.

