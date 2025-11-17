(video)Aprehendido por ingresar a la planta de residuos en la madrugada

Este lunes en horas de la madrugada, personal del CPR Tres Arroyos, junto a efectivos del Escuadrón de Caballería, aprehendió a un joven de 20 años, sorprendido dentro del predio cercado de la planta de residuos sólidos Malvinas SRL, ubicada en Av. Aníbal Ponce 2500.

El ingreso generó preocupación debido a que se trata de un predio privado, donde operan maquinarias pesadas, montacargas y sectores de trabajo que representan riesgos significativos para cualquier persona ajena a la actividad de la planta. Por este motivo, el acceso no autorizado no solo es ilegal, sino también potencialmente peligroso.

La causa fue caratulada como “Violación de Domicilio”.

Desde la autoridad judicial se avaló el procedimiento policial y se dispuso el traslado del aprehendido para su declaración conforme al artículo 308 del Código Procesal Penal. También se dio intervención a Garantías y a la Defensoría local.

Las fuerzas de seguridad recordaron la importancia de no ingresar a instalaciones industriales, especialmente aquellas dedicadas al manejo y procesamiento de residuos, por el alto riesgo operativo y su carácter estrictamente privado.

